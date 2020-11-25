العاصمة: وفاة سائق دراجة نارية على مستوى طريق الصابلات

لقي سائق دراجة نارية مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث مرور على مستوى طريق الصابلات، شرق الجزائر العاصمة.

ووقع الحادث في حدود الساعة التاسعة صباحا على مستوى الطريق السريع الشرقي الصابلات باتجاه الجزائر العاصمة.

وتمثل الحادث في انزلاق دراجة نارية، حيث لقي الشاب البالغ من العمر 26 سنة، حتفه في عين المكان.

وقد سجلت وحدات الدرك الوطني، 6 وفيات و19 جريحا في 15 حادث مرور وقع عبر 12 ولاية من الوطن.

وحسب ما أفادت به أمس الثلاثاء حصيلة لمصالح الدرك الوطني، فإن هذه الحوادث وقعت بولايات تيبازة، المدية، الشلف.

بالإضافة الى كل من ولايات الجلفة، تيزي وزو، تلمسان، تيارت، سيدي بلعباس، غليزان، معسكر، باتنة وميلة.