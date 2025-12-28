العاصمة.. وفاة ستيني في حادث دهس بسيدي امحمد

لقي شخص حتفه في حادث دهس وقع صبيحة اليوم الأحد، بالمكان المسمى حظيرة 25 ميناء الجزائر ببلدية سيدي امحمد بولاية الجزائر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا20د من أجل حادث دهس شاحنة لشخص. بالمكان المسمى حظيرة 25 ميناء الجزائر بلدية و دائرة سيدي امحمد.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة شخص يبلغ من العمر 63 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

