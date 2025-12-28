إعــــلانات
أخبار الجزائر

العاصمة.. وفاة ستيني في حادث دهس بسيدي امحمد

بقلم عايدة.ع
العاصمة.. وفاة ستيني في حادث دهس بسيدي امحمد
  • 31
  • 0

لقي شخص حتفه في حادث دهس وقع صبيحة اليوم الأحد، بالمكان المسمى حظيرة 25 ميناء الجزائر ببلدية سيدي امحمد بولاية الجزائر.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا20د من أجل حادث دهس شاحنة لشخص. بالمكان المسمى حظيرة 25 ميناء الجزائر بلدية و دائرة سيدي امحمد.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة شخص يبلغ من العمر 63 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/UebIi
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer