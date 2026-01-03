العاصمة.. وفاة ستيني متسمما بالغاز

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجزائر، اليوم السبت، وفاة شخص إثر تعرضه للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، ببلدية الرويبة.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 10سا49د من أجل إسعاف شخص تعرض للتسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى حي الورود 170 مسكن، بلدية ودائرة الرويبة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 65 سنة. تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

