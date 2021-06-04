العاصمة.. وفاة شاب دهسا أثناء إصلاحه عجلة سيارته بالطريق السيار قرب المستشفى العسكري بعين النعجة

لقي شاب حتفه، مساء يوم الجمعة، إثر حادث مرور أليم بالطريق الإجتنابي الجنوبي وبالضبط بالقرب من المستشفى العسكري بعين النعجة في العاصمة.

وأوضح مصدر للنهار اونلاين، إن الضحية “م ب” البالغ من العمر 27 سنة، توفي بعد ما حاول إصلاح عجلته في الشريط الإستعجالي، أين صدمته سيارة كانت تسير بسرعة فائقة أردته قتيلا في عين المكان، ولاذ صاحبها بالفرار.

وأضاف المصدر نفسه، أن زوجة الضحية حامل، وكانت على متن السيارة أثناء إصلاح زوجها للعجلة، وهي الآن متواجدة في حالة صدمة.

هذا وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالعالية، فيما تم القبض على السائق وإقتياده إلى مقر الأمن للتحقيق معه قبل تحويله على الجهات القضائية.