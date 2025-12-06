العاصمة.. وفاة شخصين تسمما بالغاز

لقي شخصان حتفهما اليوم السبت، جراء تعرضهما لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي عميروش بلدية حسين داي بولاية الجزائر العاصمة.

من جهتها، أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا48د من أجل اسعاف شخصين متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بحي عميروش بلدية ودائرة حسين داي.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين تم نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

