العاصمة: وفاة شخص إختناقا بالغاز وإنقاذ آخر بجسر قسنطينة
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بحالة غثيان خطيرة جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية جسر قسنطينة في العاصمة.
وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر العاصمة على الساعة 00 و 34 دقيقة. من أجل إسعاف شخص في حالة خطيرة وتحويل أخر متوفي. جراء إستنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخانالماء، بداخل المنزل، بحي الحياة بلدية جسر قسنطينة.
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العاصمة: وفاة شخصين إختناقا بالغاز بجسر قسنطينة
تدخلت وحدات الحماية المدنية بالعاصمة، من أجل نقل جثة شخصين توفيا بعد استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون بحي الحياة بلدية جسر قسنطينة.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن الحماية المدنية تنقلت في حدود الساعة 8 و50 دقيقة بعد نداء من أجل نقل جثة شخصين من جنس ذكر. تتراوح أعمارهما مابين 21 و28 سنة. وجدا داخل غرفة النوم بحي الحياة 300 مسكن ببلدية جسر قسنطينة في العاصمة.
وأضاف البيان، أن سبب الوفاة هو استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. كما أن العملية لاتزال جارية.
العاصمة: توقيف رعية أجنبي قام بالنصب والاحتيال على المواطنين
عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، قضية نصب واحتيال مع انتحال هويّة الغير والإقامة غير الشرعية. حيث راح ضحيّتها مواطن تمّ سلبه مبلغ مالي فاق المليار سنتيم من طرف رعيّة أجنبي.
وفي هذا السياق،تقدم الضحية إلى مصالح فرقة الشرطة القضائية لغرض ترسيم شكوى مفادها تعرّضه للنصب والاحتيال من طرف رعيّة أجنبي سلبه مبلغ مالي قدره 11000000 دج.
بالاضافة الى كمية من المعدن الأصفر قدرها 350 غرام، لتباشر عناصر الفرقة تحرّياتها استنادا للمعطيات المقدّمة حول المشتبه فيه، والذي تمّ توقيفه بعد عملية ترصّد.
بالمقابل، المشتبه فيه تبيّن بأنّه ضمن أحد أفراد الشبكات الإفريقية المتواجدة على التراب الوطني والتي تمتهن عملية النصب والاحتيال بطريقة احترافية، من خلال التنسيق المحكم فيما بينهم.
وكذا أداءهم للأدوار الموزّعة عليهم، قصد تنفيذها وإيهام ضحاياهم لغرض إيقاعهم في فخ الربح السريع. هذا و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.