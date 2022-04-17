العاصمة: وفاة شخص إختناقا بالغاز وإنقاذ آخر بجسر قسنطينة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بحالة غثيان خطيرة جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية جسر قسنطينة في العاصمة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد ‏تدخلت وحدات ‎الحماية المدنية لولاية ‎الجزائر العاصمة على الساعة 00 و 34 دقيقة. من أجل إسعاف شخص في حالة خطيرة وتحويل أخر متوفي. جراء إستنشاق غاز ‎أحادي أكسيد الكربون المتسرب من ‎سخانالماء، بداخل المنزل، بحي الحياة بلدية جسر قسنطينة.

طالع أيضا

تدخلت وحدات الحماية المدنية بالعاصمة، من أجل نقل جثة شخصين توفيا بعد استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون بحي الحياة بلدية جسر قسنطينة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الحماية المدنية تنقلت في حدود الساعة 8 و50 دقيقة بعد نداء من أجل نقل جثة شخصين من جنس ذكر. تتراوح أعمارهما مابين 21 و28 سنة. وجدا داخل غرفة النوم بحي الحياة 300 مسكن ببلدية جسر قسنطينة في العاصمة.

وأضاف البيان، أن سبب الوفاة هو استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. كما أن العملية لاتزال جارية.

العاصمة: توقيف رعية أجنبي قام بالنصب والاحتيال على المواطنين