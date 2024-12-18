إعــــلانات
أخبار الجزائر

العاصمة.. وفاة شخص دهسا بالطريق السريع

بقلم عايدة.ع
العاصمة.. وفاة شخص دهسا بالطريق السريع
  • 292
  • 0

لقي شخص حتفه، صباح اليوم الأربعاء، حتفه في حادث مرور مروع وقع على مستوى  الطريق السريع اتجاه خرايسية، بلدية الدويرة ودائرة درارية بولاية الجزائر.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في دهس حافلة لشخص بالطريق السريع اتجاه خرايسية، بلدية الدويرة ودائرة درارية. مشيرة أنه خلف وفاة شخص من جنس ذكر، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/8pZ5k
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر