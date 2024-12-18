العاصمة.. وفاة شخص دهسا بالطريق السريع

لقي شخص حتفه، صباح اليوم الأربعاء، حتفه في حادث مرور مروع وقع على مستوى الطريق السريع اتجاه خرايسية، بلدية الدويرة ودائرة درارية بولاية الجزائر.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في دهس حافلة لشخص بالطريق السريع اتجاه خرايسية، بلدية الدويرة ودائرة درارية. مشيرة أنه خلف وفاة شخص من جنس ذكر، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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