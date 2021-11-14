العاصمة: وفاة شخص في إصطدام بين سيارة وحافلة لنقل الطلبة ببوشاوي

لقي شخص مصرعه في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد، بالطريق السريع الجنوبي الرابط بين ولايتي تيبازة والجزائر العاصمة.

الحادث تمثل في إصطدام بين سيارة من نوع “ماروتي” وحافلة لنقل الطلبة. وقع على بالضبط بعد الحاجز الثابت للدرك الوطني ببوشاوي بإتجاه تيبازة. خلّف وفاة سائق السيارة في عين المكان.

وتدخلت أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بزرالدة في عين المكان. من أجل تنبيه مستعملي الطريق و تفادي حوادث المرور.

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تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد بولاية الشلف، في إصابة 7 اشخاص بجروح خطيرة إثر اصطدام ين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد سجلت وحدة أم الدروع بدعم من وحدة الزبوجة والوحدة الرئيسية بالشلف صبيحة اليوم الأحد حادث مرور بمخرج بقعة الطوافرية، الطريق الولائي رقم 151 الرابط بين الزبوجة و الشلف.

وتمثل الحادث في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين Coaster بها مسافرين وسيارة من نوع بيجو Expert، خلّف إصابة 7 أشخاص بجروح خطيرة 5 منهم كانوا على متن الحافلة من بينهم السائق الذي اصيب بكسور. اما الباقي كانوا على متن السيارة.

كما قامت ذات المصالح بتقديم الإسعافات الأولية لباقي المواطنين في عين المكان وإجلائهم الى مستشفى اولاد محمد إلى جانب تسجيل خسائر مادية للمركبتين.

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