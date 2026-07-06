العاصمة.. وفاة شخص في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية بباب الزوار

لقي شخص يبلغ من العمر 46 سنة مصرعه، مساء اليوم الاثنين، في حادث مرور ببلدية باب الزوار، بالجزائر العاصمة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 20:14، إثر حادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية، على مستوى محول باب الشرق، في الاتجاه نحو ولاية بومرداس، بإقليم بلدية باب الزوار دائرة الدار البيضاء.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق الدراجة النارية بعين المكان، جرى تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.