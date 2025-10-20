العاصمة.. وفاة شخص في حادث دهس بالدار البيضاء

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 05 بلدية باب الزوار دائرة الدار البيضاء.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 06سا25د، من أجل حادث دهس سيارة لشخص. على مستوى الطريق الوطني رقم 05 بلدية باب الزوار دائرة الدار البيضاء.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

