العاصمة.. وفاة شخص في حادث دهس بالقبة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، حادث دهس سيارة لشخص بالطريق السريع الجنوبي بن عكنون اتجاه الدار البيضاء، ببلدية القبة، ودائرة حسين داي.

وأشارت المصالح نفسها، أن الضحية توفي بعين المكان، جراء حادث الدهس، وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا نهار اليوم السبت، عبر عدة ولايات من الوطن.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 بعد زوال اليوم السبت لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية بهذا التنبيه فهي باتنة، سطيف، المسيلة، برج بوعريريج، الجلفة، تيارت، الأغواط. بالإضافة إلى سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، تندوف، ورقلة، اليزي، جانت، تمنراست وان قزام.