العاصمة.. وفاة شخص في حادث دهس ببئر خادم

لقي شخص حتفه، صبيحة اليوم الأحد، في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بلدية بئر خادم بولاية الجزائر العاصمة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 05سا58د من أجل حادث دهس سيارة لشخص. على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بلدية بئر خادم دائرة بئر مرادرايس.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

