العاصمة.. وفاة شخص في حادث دهس

لقي شخص حتفه، في حادث مرور مميت وقع صبيحة اليوم السبت، بالطريق السريع بابا علي اتجاه البليدة، ببلدية بئر توتة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا49د من أجل حادث دهس شاحنة لشخص، بالطريق السريع باباعلي اتجاه البليدة، بلدية ودائرة بئر توتة.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 78 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

