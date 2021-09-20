العاصمة: وفاة شخص وإصابة آخر في إصطدام مركبة بعمود كهربائي بالقبة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح في حادث مرور تمثل في إنحراف مركبة وإصطدامها بعمود كهربائي ذو التوتر العالي تسبب في سقوطه.ووقع الحادث على مستوى المكان المسمى “لابروفال” بالقبة في العاصمة.

الحادث وقع اليوم الإثنين، في حدود الساعة 14 سا و22د، خلف وفاة شخص وإصابة شخص أخر، كما تسبب في تذبذب حركة السير، حسب ما ذكرته مصالح الأمن.

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