العاصمة.. وفاة شخص وإصابة آخر في حريق مرأب بالرويبة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجزائر، حادث نشوب حريق داخل مرأب تابع لمسكن بحي المرجة القديمة، ببلدية الرويبة، حيث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

من جهتها، أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا و12د، من أجل حريق. نشب داخل مرأب تابع لمسكن بحي المرجة القديمة، بلدية ودائرة الرويبة.

وأشارت المصالح نفسها، أن الحادث خلّف وفاة امرأة (40 سنة) وإصابة شخص آخر (62 سنة) بحروق خفيفة على مستوى اليدين، تم إسعافه ونقله إلى مستشفى الرويبة، فيما تم تحويل المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث.

وسخّر لهذا التدخل شاحنة إطفاء وسيارة إسعاف.

