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أخبار الجزائر

العاصمة: وفاة شخص وتسمم 3 آخرين بالغاز في حيدرة

بقلم نادية بن طاهر
العاصمة: وفاة شخص وتسمم 3 آخرين بالغاز في حيدرة
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لقي شخص حتفه اليوم الجمعة، وتسمم 3 أشخاص آخرين، بغاز أحادي أكسيد الكربون، بولاية الجزائر العاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في تسمم 4 أشخاص، بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بداخل شقة، بوسط حيدرة، في بئر مراد رايس.

وخلف الحادث وفاة شخص عمره 40 سنة وتسمم 3 أخرين تتراوح أعمارهم بين 37 سنة و42 سنة، لهم ضيق في التنفس.

وتم إسعاف الضحايا، ونقلهم إلى المستشفى المحلي أما الضحية المتوفية تم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث.

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