العاصمة.. وفاة شيخ وإصابة شاب في حريق مسكن ببئر توتة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، لإخماد حريق شبّ داخل مسكن يقع بالطابق الخامس في عمارة تتكون من (طابق أرضي + 05 طوابق). بحي 871 مسكنًا - الكحلة، ببلدية ودائرة بئر توتة، ولاية الجزائر.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تم تسجيل الحادث على الساعة 19:16. وأسفر عن وفاة شيخ يبلغ من العمر 86 سنة، تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث.

كما خلّف الحريق إصابة شاب يبلغ من العمر 23 سنة بضيق في التنفس، تم إسعافه بعين المكان قبل نقله إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

ولا تزال أسباب اندلاع الحريق غير معروفة إلى غاية الآن. في وقت فتحت فيه الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث.