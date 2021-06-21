العاصمة: وفاة عاملين إثر صعقة كهربائية بمحطة القطار بباب الزوار

لقي اليوم الإثنين، شخصين مصرعهما بعد إصابتها بصعقة كهربائية بمحطة القطار بباب الزوار بالجزائر العاصمة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشخصين المتوفيين كانا في مهمة عمل، ويبلغان من العمر 59 و42 سنة.