العاصمة: وفاة 3 أشخاص إثر انهيار بيت قصديري بالرايس حميدو

تسبب إنهيار التربة صبيحة اليوم الخميس، على مستوى بلدية رايس حميدو، في العاصمة، في انهيار بيت قصديري، ووفاة 3 أشخاص

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الأمطار المتهاطلة طيلة الأسبوع ساعدت على انجراف التربة وانهيار بيت قصديري مأهول. مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص بحي العصافير بالرايس حميدو.

ووقع الحادث صبيحة اليوم الخميس على الساعة 3:00 صباحا، وتتراوح أعمار المتوفين و17 و 18 و30 سنة.

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من جهته قال خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية الجزائر، أن الوحدة تلقت اتصالا هاتفيا على الساعة الثالثة و6 دقائق من صبيحة اليوم، إثر انجراف التربة وانهيار بيت قصديري به 3 أشخاص شقيقين عمرهما 17 و18 سنة وشخص يبلغ من العمر 30 سنة.

وأضاف المتحدث، أن وحدات الحماية المدنية قامت باستخراج الأشخاص المتوفين من تحت الردوم والأتربة ونقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مايو.

وأوضح في ذات السياق، أنه تم إستخراج جميع المتوفين من المنزل وحتى الردوم. داعيا إلى توخي الحيطة والحذر خاصة وأن التقلبات الجوية لا تزال مستمرة حسب مصالح الأرصاد الجوية.

العاصمة: إنتشال 3 أشخاص من تحت الأنقاض وإصابة طفلين ببولوغين

كما تسببت الأمطار المتساقطة طيلة الاسبوع على ولاية الجزائر في إنهيار منزل بـ 198 نهج عبد القادر زيار في بولوغين. الحادث وحسب المعلومات الاولية، يتمثل في انهيار منزل يقع على مستوى 198 نهج عبد القادر زيار وسط بولوغين. حيث كان مؤهول بالسكان لحظة إنهياره. كما أن البنانية تعود إلى العهد الاستعماري وتتكون من طابقين. وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر مدعمة بفرق من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، أين باشرت عملية البحث تحت الأنقاض. وأسفرت عن إنتشال طفل يبلغ من العمر 11 سنة مصاب والبحث عن الأخرين وسط الأنقاض. بالمقابل إرتفعت حصيلة إنهيار منزل ببلدية بولوغين في العاصمة إلى 3 وفيات وإصابة طفلين، بعد الأمطار الغزيرة التي تهاطلت طيلة الأسبوع الجاري. من جهتها مصالح الحماية المدنية، تمكنت من إنتشال الضحية الثالثة من تحت الردوم، وهي من جنس أنثى متوفية، لترتفع الحصيلة إلى 03 وفيات رجلين وإمرأة. بالإضافة إلى طفلين مصابين .

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