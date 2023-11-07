العاصمة.. وفاة 3 “حراقة” وإنقاذ 4 آخرين

تمكن، فرق الغطاسين التابعة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 4 أشخاص في العاصمة من جنس ذكر. كما تم انتشال 3 جثث من جنس أنثى.

وأشارت الحماية المدنية، في بيان لها، إلى أن الأشخاص الذين توفوا والذين تم إنقاذهم من جنسيات مختلفة.

وجاء في البيان ذاته، “تدخلت مصالحنا على جناح السرعة متمثلة في زورقين نصف صلب وسبعة غطاسين. على اثر تلقي نداء على الساعة الثامنة و35 د من طرف مصالح خفر السواحل. مفاده انقلاب قارب على بعد 5 كم من شاطئ عين طاية . كانوا ينوون الهجرة بطريقة غير شرعية”. و”في عملية مشتركة مع القوات البحرية تم إنقاذ 4 أشخاص من جنس ذكر. فيما تم انتشال ثلاثة جثث من جنس أنثى من جنسيات أجنبية”.