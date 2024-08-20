العاصمة.. وفاة 3 عمال داخل محطة تجميع مياه الصرف الصحي بالكاليتوس

لقي 3 عمال حتفهم، عصر اليوم الثلاثاء، اثر سقوطهم داخل محطة تجميع وضخ مياه الصرف الصحي.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بمنطقة “شاطو روج” على مستوى الطريق الوطني رقم 8 بلدية الكاليتوس، دائرة براقي.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث وقع بعد سقوط العمال الثلاثة داخل محطة التجميع والضح .

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية ا لهذه العملية، فرقة التدخل في الأماكن الوعرة، وفرقة الغطس، وشاحنة تدخل، وسيارتي إسعاف.