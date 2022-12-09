قناة النهار العاصمة: وفد إفريقي لمدراء الحماية المدنية في زيارة لمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ديسمبر 2022 - 18:58 شارك غرِّد أرسل 34 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pfzyP اقرأ أيضا عمرة: ضياع وتخلف المعتمرين عن رحلات عودتهم .. مسؤولية من قناة النهار 06 ديسمبر مومن : السنغال في كل عام يقدر يقدم 10 لاعبين للمنتخب الأول عكس الجزائر .. مزالنا نلعبو بالشيوخة قناة النهار 21 نوفمبر سمير ميستر إيكس: الفنان المسرحي الذي ينتظر العروض للعمل في التلفزيون لن يحقق حياة كريمة قناة النهار 08 ديسمبر أرقام متصاعدة لإستغلال الأطفال عبر شبكات الأنترنت.. أي دور للأولياء ؟ قناة النهار 09 ديسمبر حسين أشيو: السنغال أثبت اليوم أنه فريق كبير ينقصه قناص فقط قناة النهار 21 نوفمبر رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد حضور إفتتاح مونديال 2022 بدولة قطر قناة النهار 21 نوفمبر اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني: السفير إستقبلني في مكتبه والأمور ستكون في يد السلطات الجزائرية قناة النهار 08 ديسمبر مومن أيت قاسي: خليلوزيتش له الفضل في إنشاء النواة الصلبة للمنتخب المغربي والياباني أيضا قناة النهار 01 ديسمبر نداء للجمهور.. وكلاء الجمهورية يفضحون المحتالين قناة النهار 18 نوفمبر مكافحة للتهريب .. تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش للحاويات بالموانئ ببجاية قناة النهار 21 نوفمبر