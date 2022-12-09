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قناة النهار

العاصمة: وفد إفريقي لمدراء الحماية المدنية في زيارة لمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل

بقلم النهار أونلاين
العاصمة: وفد إفريقي لمدراء الحماية المدنية في زيارة لمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل
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