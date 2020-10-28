العاصمة: وكالة عدل تفسخ صفقة إنجاز أشغال التهيئة الخارجية لمشروع 500 مسكن فايزي ببرج البحري

فسخت وكالة “عدل”، بالتظليم الحصري الصفقة المبرمة مع شركة الانجاز SARL SOCIETE GENERALE ENTREPRISE.

وتتكفل الشركة بإنجاز أشغال التهيئة الخارجية لـ 500 مسكن وحدة سكنية فايزي، ببلدية برج البحري في ولاية الجزائر.

وحسب بيان للوكالة، فقد جاء قرار الفسخ بعد عدم إمتثالها لتعليمات الوكالة المبلغة عنها في الإعذار الثاني عبر الصحافة الوطنية.

و أبلغت الوكالة شركة الإنجاز، بقرار فسخ الصفقة معها، عبر اعلان صدر في جريدتين وطنيتين.

وتم فسخ العقد بعد تسجيل عدم وجود تام للأشغال في الورشة، وإنتهاء الآجال التعاقدية التي كانت مقرّرة بتاريخ 3 جويلية 2019.

واتحذت الوكالة قرار الفسخ بتظليم الشركة، بعد توجيه إعذار أوّل لها ثم ثاني عبر الصحافة الوطنية، حيث لم تستجب لمقتضياتها.

وهو ما يؤكد حالة عجزها التام عن القيام بأشغال الإنجاز الموكلة لها.

وأضاف البيان، أنه و بموجب مواد الصفقة المبرمة مع شركة S G E ، تقرر ما يلي:

– تتحفظ وكالة عدل بحقها في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، من أجل المكالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

سيما منها الأضرار المالية والتكاليف الإضافية الضروية، من أجل إنجاز ما تبقى من المشروع.

– إنتظار إعداد تقييم الأضرار المالية والمعنوية التي سببتها الشركة العاجزة S G E .

– يتم بصفة تحفظية الحجز لصالح وكالة عدل، جميع مواد البناء وكذا العتاد الموجود داخل الورشة الخاص بشركة الإنجاز.

– تحتفظ وكالة عدل بحقها في مطالبة البنوك، بإسترداد كفالة حسن التنفيذ، واسترداد كفالة التسبيقات الجزافية المحصل عليها من قبل الشركة المعنية.

– زيادة النفقات المالية الناجمة عن ابرام الصفقات الجديدة من أجل تنفيذ واستكمال أشغال ما تبقى من المشروع، تكون على عاتق الشركة العاجزة S G E .

-التكاليف المتعلقة بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها وكالة عدل للمحافظة وتأمين الأشغال أو جزء من تلك المنجزة، المواد الممونة، العتاد و التجهيزات الأولية للورشة، تكون على عاتق الشريك المتعاقد S G E، وهذا خلال الفترة القانونية الضروية لتسليم الصفقة، أو عدة صفقات جديدة لإستكمال إنجاز المشروع.