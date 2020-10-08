العاصمة: وكالة “عدل” توجه إعذارا ثانيا لشركة إنجاز مشروع 600 مسكن ببرج البحري

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل اليوم الخميس، إعذارا ثانيا، لشركة SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ENTREPRISE SGE، المكلفة بإنجاز 600 وحدة سكنية ببرج البحري بولاية الجزائر.

وأعذرت وكالة عدل هذه الشركة، للمرة الثانية قبل توجهها إلى فسخ الصفقة معها، لعدة أسباب، أهمها رداءة نوعية الأشغال.

وكذا عدم رفع الشركة لمختلف التحفظات المسجلة من قبل هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC، و تأخر نسبة تقدم الأشغال.

إضافة إلى عدم إمتثالها لتنفيذ تعليمات الإعذار الأول الصادر في الصحافة الوطنية بتاريخ 2020/01/19.

وطالبت الوكالة شركة الإنجاز، بضرورة إعادة السير بالأشغال حسب المعايير التقنية والفنية المتعامل بها.

تدعيم الورشة بالإمكانيات البشرية و المادية و تموينها بمواد البناء.

وكذا وضع آليات التنظيم والتخطيط الملائمين من أجل تصحيح النقائص المسجلة وتدارك التأخر في تقدم الأشغال.

بالإضافة إلى تسليم المشروع في أقرب الآجال.

وأمهلت الوكالة شركة الإنجاز، مدة ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الإعذار في الصحافة الوطنية، لأجل تنفيذ مقتضياته، محتفظة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حالة عدم التنفيذ.