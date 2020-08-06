العاصمة ووهران تسجلان أكبر حصيلة من الإصابات بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 33626 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1273 حالة وفاة.

بينما تماثلت 436 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 23238 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 63 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور فورار أن الحالات الجديدة سجلت في 29 ولاية بينما 19 ولاية لم تسجل فيها اي حالة في 24 ساعة الاخيرة.

الجزائر + 64

وهران + 60

البليدة +52