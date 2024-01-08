العاصمة: يخاطر بعائلته لنقل 30 كلغ من الزطلة من مغنية لتخزينها بمرآب” طولي” 

تمكن رب أسرة مقيم بمدينة مغنية غرب الوطن من نقل ما يقدر كميته ب30 كلغ الى غاية الجزائر العاصمة. على متن سيارته الشخصية التي لجأ الى المخاطرة بزوجته واطفاله القصر بمرافقته معه بغرض التمويه وتجنب توقيفه بالحواجز الأمنية.

وتمكن المتهم الموقوف ” ق.نور الدين” من إيصال الممنوعات الى صاحبها المقيم ببلدية بئر خادم. المتهم” جيلالي” الذي يستغل مرآب مستأجر لتصليح السيارات بمساعدة شقيقه لتخزين الشحنات التي تصله من غرب الوطن.

وتبين في اطار التحقيق بعد مداهمة المستودع وحجز المخدرات أن الناقل قبض 180 مليون سنتيم. مقابل عملية النقل تسلمه فور وصوله للعاصمة.

ومكنت العملية من حجز 30 كلغ من نوع ” القنب الهندي” وسيارة من نوع “بيجو 307″. كما تم العثور بها على اغراض تستعمل لنقل وتخزين الممنوعات منها مادة ” القطران”. لمنع الكلاب المدربة من الكشف عليها بالاضافة الى مادة ” ماستيك”. فيما تمكن مالك للمرآب ” ق.نور الدين ” من الفرار وتوقيف شقيقه “.

الاطاحة بـ 8 متهمين منهم بارونين

وتم في اطار التحريات من الاطاحة بـ 8 متهمين منهم بارونين ينحدران من مدينة مغنية بتلمسان. ويتعلق الامر بالمدعو “و.حسام” المموّن الرئيسي والمدعو ” و.علي” المقيم بدولة المغرب.

كما أسفرت مداهمات مساكن الموقوفين عن حجز مبالغ مالية معتبرة منها مبلغ مليار و900 مليون سنتيم في منزل المدعو “ف.م” .

وفي الجلسة تم مواجهة المتهمين أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين. وبما صرحوا به خلال مجريات التحقيق حيث اعترف المتهم الرئيسي ” ق.نور الدين”. بنقله 30 كلغ من المخدرات على متن سيارته مخاطرا بزوجته واطفاله القصر بسبب ظروفه المعيشية القاسية. حيث عرض عليه 180 مليون سنيتم من طرف البارون ” وعلي” حيث تسلم الأموال فور وصوله من طرف أحد الأشخاص لا يعرفه.

أما ” ق.الجيلالي” فصرح أنه لا يعرف المتهم ” نور الدين ” وأنه بيوم الوقائع اتصل به المدعو ” زيان” لأجل إجراء ” سكانير على سيارة من نوع ” اودي” بداخل المرآب لتصليح السيارات وفي حدود الساعه ال11 صباحا تقدم شقيقه برفقة ” زيان” الى المستودع.

كما اعترف أن شقيقه عرض عليه العمل معه فاعترض كما طلب منه إنزال الحمولة من السيارة المشبوهة باستعمال آلة ” كريك” مقابل 5 ملايين سنتيم فرفض أيضا.

ياسمينة دهيمي