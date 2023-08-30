العاصمة.. يوهم ضحاياه ببيع “الأورو” عبر الفايسبوك للاعتداء عليهم بـ”سيف”

استطاع بطال النصب على تاجر عملة والإيقاع به بعد وضع إعلان وهمي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي. بحيث تم استدراجه إلى منطقة خالية ببلدية جسر قسنطينة ليعتدي عليه رفقة صديقه. ويسلبانه مبلغ مالي معتبر بالدينار والأورو وثائقه الخاصة تحت طائلة التهديد بواسطة سيف.

وقائع القضية تعود لتاريخ 20 جوان 2023، بعدما تقدم الضحية إلى مصالح الأمن بشكوى بحسين داي بالعاصمة. مفادها تعرضه للسرقة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض “سيف”. من طرف مجهولين، وهذا من خلال استدراجه عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك إلى مكان مظلم بحي جسر قسنطينة. وتم سلبه مبلغ بالعملة الصعبة يقدر 950 أورو وآخر بالعملة الوطنية يقدر بـ400 ألف دينار. ثم لاذ الجناة بالفرار.

وتوصلت تحريات الضبطية القضائية الى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي صاحب الحساب الالكتروني ويتعلق الأمر بالمدعو “ع.ن”وتم استغلال كشف مكالمته الهاتفية للإيقاع بشريكه الثاني”أ.ب”. وقد صرح المتهم الأول. معترفا أنه وضع إعلان في صفحته بالفايسبوك يتضمن بيع العملة الصعبة مقابل 46.5 مليون سنتيم وتلقى مكالمة من الضحية. فاتفق معه ملاقاته بالقرب من محطة الميترو بجسر قسنطينة. وتم اللقاء في حدود الساعة 11 ليلا .

مضيفا أن الجاني رافقه باتجاه منزله وهناك وقعت مناوشات بين أبناء حيه، وخلالها سلبه الأموال مستغلا ذلك الظرف، معترفا بأنه هو صاحب الفكرة للمخطط الاجرامي ناكرا علاقة للمتهم الثاني بالجريمة كما نفى تهديد الضحية بواسطة سيف.

وخلال جلسة المحاكمة التي تم جرت بالغرفة الجزائية الـ12 بمجلس قضاء العاصمة، أشار المتهم الرئيسي انه لم تكن لدية نية سرقة الضحية بل ارتبك بسبب المناوشات التي كانت بالحي بدليل انه قام بإرجاع المبلغ المالي والوثائق للضحية، فيما نفى المتهم الثاني جرم المشاركة في السرقة بالتهديد.

ورغم التصريحات التي نفاها كلا المتهمين، أصر الضحية بأنه تم استدراجه إلى طريق مظلم فتم دفعه على الأرض من طرف “ه.ت” فيما قام المتهم “أ.ب” بسرقة أغراضه، فيما التمست النيابة العامة تشديد العقوبة لتدرج القضية في المداولة إلى الأسبوع المقبل.