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الوطني

العاصمة..  16 ضحية إثر انحراف حافلة ببوشاوي

بقلم عايدة.ع
العاصمة..  16 ضحية إثر انحراف حافلة ببوشاوي
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أصيب 16 شخصا في حادث مرور، تمثل في إنحراف حافلة لنقل المسافرين و اصطدامها بشجرة على مستوى الطريق بوشاوي بالمكان المسمى مورياس بلدية اسطاوالي دائرة زرالدة بالعاصمة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة08سا52د، من اجل حادث إنحراف حافلة لنقل المسافرين. و اصطدامها بشجرة على مستوى الطريق بوشاوي بالمكان المسمى مورياس بلدية اسطاوالي دائرة زرالدة.

وأشار المصدر أن الحادث خلف 16 جريح كحصيلة أولية تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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