العاصمة.. 16 ضحية إثر انحراف حافلة ببوشاوي
بقلم عايدة.ع
أصيب 16 شخصا في حادث مرور، تمثل في إنحراف حافلة لنقل المسافرين و اصطدامها بشجرة على مستوى الطريق بوشاوي بالمكان المسمى مورياس بلدية اسطاوالي دائرة زرالدة بالعاصمة.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة08سا52د، من اجل حادث إنحراف حافلة لنقل المسافرين. و اصطدامها بشجرة على مستوى الطريق بوشاوي بالمكان المسمى مورياس بلدية اسطاوالي دائرة زرالدة.
وأشار المصدر أن الحادث خلف 16 جريح كحصيلة أولية تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
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