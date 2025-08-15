العاصمة.. 18 قتيلا و9 جرحى في سقوط حافلة لنقل المسافرين بواد الحراش

لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 9 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين من أعلى الجسر إلى واد الحراش بالمحمدية في العاصمة.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة 17:45. من أجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من الجسر في مجرى الواد بالمحمدية، اتجاه الهواء الجميل بلدية ودائرة الحراش.

وحسب حصيلة المصالح ذاتها، أسفر الحادث عن وفاة 18 شخصا وإصابة 9 آخرين بجروح مختلفة. منهم 2 في حالة حرجة.

وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة ذاتها.

العملية تم تسخير لها 25 سيارة إسعاف، 16 غطاسين، و4 زوارق نصف مطاطية