العاصمة: 3 جرحى إثر انفجار الغاز بشقة في المحمدية

تسبب إنفجار الغاز صبيحة اليوم الإثنين، في إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة في العاصمة

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” فإن الإنفجار وقع على الساعة الخامسة صباحا و15 دقيقة. داخل شقة بالطابق الثاني لعمارة متكونة من 5 طوابق بحي زرهوني مختار بلدية المحمدية في العاصمة. حيث خلف الإنفجار 3 جرحى إمرأة ورجلين لهم إصابات متعددة.

كما تم إخماد الحريق ومنع إنتشاره للشقق المجاورة. أين تم تسجيل إنهيار جدران الشقة و كذا منزلين مجاورين. بالإضافة كذلك إلى تسجيل تضررات على مستوى 06 شقق بالطوابق العليا للعمارة.

من جهتها تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل نقل المصابين الى مستشفى سليم زميرلي بالحراش ومصطفى باشا.