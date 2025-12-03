العاصمة.. 3 مصابين إثر انحراف حافلة بالدار البيضاء

أصيب 3 أشخاص بجروح مختلفة، إثر حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين، على مستوى الطريق السريع الدار البيضاء نحو العاصمة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 03سا43د من أجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين. على مستوى الطريق السريع الدار البيضاء نحو العاصمة أمام محطة البنزين باب الشرق، بلدية ودائرة الدار البيضاء.

حيث خلف الحادث إصابة 03 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم ( ضحية تم إسعافها في عين المكان ) إلى المستشفى المحلي.

