إعــــلانات
أخبار الجزائر

العاصمة.. 3 مصابين إثر انحراف حافلة بالدار البيضاء

بقلم النهار أونلاين
العاصمة.. 3 مصابين إثر انحراف حافلة بالدار البيضاء
  • 429
  • 0

أصيب 3 أشخاص بجروح مختلفة، إثر حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين، على مستوى الطريق السريع الدار البيضاء نحو العاصمة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 03سا43د من أجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين. على مستوى الطريق السريع الدار البيضاء نحو العاصمة أمام محطة البنزين باب الشرق، بلدية ودائرة الدار البيضاء.

حيث خلف الحادث إصابة 03 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم ( ضحية تم إسعافها في عين المكان ) إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/n2DxU
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer