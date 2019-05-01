العاصمة.. 3 نساء ضمن شبكة مختصة في ترويج المؤثّرات العقلية ببئر توتة

تمكنت مصالح أمن ولاية العاصمة، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، حسبما أفادبه بيان لذات المصالح.

وأكد نفس المصدر، أن الشبكة المكونة من4 أفراد من بينهم3 نساء وشاب، حيث ينشطون ببلدية بئر توتة غرب العاصمة.

مشيرا، أنه وخلال عملية توقيف الشبكة، تم حجز 300 مؤثّر عقلي ووصفات طبيّة بأسماء مختلفة مشكوك فيها.

حيثيات، القضية انطلقت بعد ورود معلومة مفادها تردّد امرأتان على متن سيارة سياحية شبه يوميا على صيدليات قطاع الإختصاص

بحوزتهما وصفات طبيّة موصوف بها أدوية مهلوسة قصد شراءها، وبعد عمليات التحرّي تم توقيف المشتبه فيها الأولى بحوزتها كيس بلاستيكي.

الكيس بلاستيكي يحتوي على 300 مؤثّر عقلي ووصفات طبيّة باسمها الخاص ووصفات أخرى بأسماء مختلفة بالإضافة إلى بطاقات تعريف وطنية.

حيث كانت بأسماء مختلفة تبدو مزوّرة ومبلغ مالي قدره 2.5 مليون سنتيم .

من جهة أخرى، استنادا لنفس المصدر، أنه تم توقيف المشتبه فيها الثانية التي كانت على متن السيارة وبحوزتها 8 نسخ من بطاقات

تعريف وطنية لعدّة أشخاص إلى، جانب توقيف ابن المشتبه فيها الأولى الذي كان يتولّى سياقة السيارة.

كما أسفرت التحريّات المستمرة إلى توقيف مشتبه فيها رابعة تمّ توقيفها وحجز بحوزتها حقيبة يدوية بها نسخة لوصفة طبيّة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بهاي تمّ عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمرإيداع اثنان منهما الحبس

المؤقّت فيما وضع الآخران تحت الرقابة القضائية. يبرز البيان.