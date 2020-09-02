العاصمة.. 43 دار حضانة ستستقبل 5500 طفل بعد قرار استإناف النشاط

شرعت مؤسسة تسيير حدائق الأطفال والروضات ودور الحضانة لولاية الجزائر في التحضير لإستقبال الأطفال بعد قرار استإناف نشاطها.

وتسير هذه المؤسسة 43 دور حضانة موزعة على مستوى المقاطعات الإدارية للولاية، بقدرة إستيعاب تصل إلى 5500 طفل، يسهر على تاطيرهم 480 ما بين مربين وأساتذة بالإضافة إلى الطاقم الإداري.

وتم تخصيص مصلحة الكشف والمعاينة والتكفل النفسي بالأطفال لمرافقتهم في مواجهة جائحة كورونا.

ويتم إجراء الكشوفات الطبية على الأساتذة والمربيين والطاقم الإداري للمؤسسة ووضع آلات توزيع المحلول المطهر على مستوى دور الحضانة مع إقتناء الكمامات اللازمة.

وتهيئة وتعقيم كافة دور الحضانة المخصصة لإستقبال الأطفال وتعقيم المطبع المركزي الموجود على مستوى ساحة أول ماي.