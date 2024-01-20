العاصمة.. 5 شاشات عملاقة لبث مباراة الخضر اليوم

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، أنه سيتم تنصيب خمسة (05) شاشات عملاقة على مستوى عدة مواقع بالعاصمة، لبث المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره منتخب بوركينا فاسو زوال اليوم السبت.

وأوضحت مصالح الولاية، أنه سيتم تنصيب هذه الشاشات العملاقة على مستوى عدة مواقع وهي : ساحة البريد المركزي بالجزائر الوسطى. ساحة الكيتاني بباب الوادي، مسرح الهواء الطلق بمنتزه الصابلات، الساحة المركزية بزرالدة، منبع المياه بوادي الحراش.

يشار أن مباراة اليوم التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره منتخب بوركينا فاسو، على الساعة الثالثة (15:00 ســا) مساءً. هي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا – كوت ديفوار 2023.

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