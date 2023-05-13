العاصمة.. 6 مستشفيات جديدة وعيادة للأمومة في هذه المناطق

ستتعزز المنظومة الصحية بولاية الجزائر العاصمة، بإنجاز 6 مستشفيات وعيادة للأمومة بقدرة استيعاب إجمالية تقدر بـ 720 سرير. وهذا في كل من بلديات براقي، عين البنيان، الرغاية، بابا احسن، زرالدة وسيدي عبد الله. –حسب ما جاء في بيان مصالح ولاية الجزائر-

كما واصل والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اليوم السبت زيارته التفقدية للوقوف على العديد من المشاريع. حيث تم وضع حيز الخدمة منشآت رياضية وإعطاء إشارة انطلاق مشاريع ازدواجية طرقات ولائية.

وفيما يخص ترقية الاستثمار، فقد تم زيارة مشتلة زرالدة لشتلات الخضر، حيث قامت مصالح ولاية الجزائر بمنح 83 رخصة استغلال استثنائية. وهذا تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مما سمح بتوفير ما يقارب 6000 منصب شغل مباشر منذ شهر أكتوبر 2022 من السنة الماضية.