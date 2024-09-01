العاصمة.. 61 مؤسسة تربوية جديدة تحسبا للدخول المدرسي المقبل

ترأس، مساء اليوم الأحد، والي ولاية الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي، قصد اتخاذ الاستعدادات اللازمة لضمان موسم دراسي ناجح.

ويأتي هذا في إطار التحضيرات الجارية تحسبا للدخول المدرسي المقبل، واستقبال أبنائنا المتمدرسين في أحسن الظروف.

وتم الاجتماع بحضور بحضور الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، الولاة المنتدبون، المفتش العم للولاية، المدراء التنفيذيون، وإطارات الولاية.

وبخصوص وضعية المشاريع التربوية المبرمجة للاستلام خلال الدخول المدرسي 2024/2025، أين استمع الوالي إلى عرض مفصل حول عملية إنجاز وتهيئة عدد من المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة والوقوف على جاهزية كل منها لدخولها حيز الخدمة، حيث تم إحصاء 61 مؤسسة تربوية جديدة، منها 16 مجمعا مدرسيا في الطور الابتدائي، 01 متوسطة، و05 ثانويات، كما تم تنصيب 54 شاليهات بالمؤسسات التي تعرف اكتظاظا لتخفيف الضغط، إضافة إلى تخصيص 39 مطعما مدرسيا.

كما تم التطرق خلال الاجتماع لعرض آخر تضمن مدى تقدم العملية التضامنية، بما فيها المؤسسات التربوية لفئة ذوي الهمم، الحقيبة المدرسية، ومنحة التمدرس، حيث تم تقديم عرض تضمن إجمالي المؤسسات التربوية المهيأة لاستقبال التلاميذ من مختلف فئات ذوي الهمم، والتي قدر عددها بـ 22 مؤسسة، استفاد 50 طفلا منها من الحقيبة المدرسية، هذا وتضمن العرض حوصلة حول المنحة المدرسية، حيث قدر العدد الكلي للملفات المقبولة 57194 ملفا، وبلغت نسبة تسديد المنحة المدرسية 100%.

الوالي يسدي جملة من التعليمات الصارمة

وبعد استماع الوالي إلى مختلف العروض نوه إلى ضرورة التكفل الأمثل لاستقبال التلاميذ خلال الموسم الدراسي المقبل، وأسدى على إثرها جملة من التعليمات الصارمة بـ:

-التسريع في وتيرة أشغال التهيئة واستكمال ربط المؤسسات بكل الشبكات الضرورية (ماء، كهرباء، غاز…)،

-التأكيد على جاهزية الهياكل التربوية وتجهيزها وتوفير كل شروط الحماية نهاية الأسبوع الجاري،

-تنظيف محيط جميع المؤسسات التربوية المزمع استلامها خلال الدخول المدرسي 2024/2025،

-ضرورة تهيئة روض الأطفال ودور الحضانة استعدادا لاستقبال الأطفال،

-إحصاء النقائص المسجلة على مستوى المتوسطات والثانويات ومراسلة الجهات المعنية للتكفل بها في أقرب الآجال،

-تنصيب حواجز ولافتات توجيهية وإعادة طلاء ممرات الراجلين لحماية المتمدرسين من المركبات من طرف مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري،

-تكليف الولاة المنتدبين بإيلاء الأهمية للمطاعم المدرسية والحرص على انهاء الأشغال.