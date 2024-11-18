العاصمة.. 7 جرحى بينهم 3 في حالة حرجة إثر حادث مرور تسلسلي

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الاثنين، في حصيلة أولية إثر حادث مرور بولاية الجزائر العاصمة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 05 بالمكان المسمى حوش المخفي، بلدية ودائرة الرويبة.

وأوضح المصدر نفسه أن الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة جرّ مع 6 سيارات ودراجة نارية. ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص (3 منهم في حالة حرجة) تعرضوا لإصابات متعددة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.