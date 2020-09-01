العاصمة.. 7141 تدخل لمكافحة بعوضة النمر

سجلت مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر منذ انطلاق حملة مكافحة بعوضة النمر إلى يومنا هذا 7141 تدخل على مستوى إقليم الولاية.

وتوزعت التدخلات على النحو التالي: باب الوادي 207 تدخل، بوزريعة 712 تدخل، حسين داي 961 تدخل، بئر مراد رايس 94 تدخل، الحراش 61 تدخل، الدار البيضاء 2459 تدخل، بئر مراد رايس 432 تدخل، براقي 12 تدخل، زرالدة 505 تدخل، الدرارية 1102 تدخل، بئر التوتة 11 تدخل، الرويبة 563 تدخل

كما وضعت المؤسسة استراتيجية لتخفيض نسبة انتشارها من خلال تخصيص 16 فرقة مختصة في محاربة بعوضة النمر للقيام بعملية رش المبيد الكيميائي طيلة فصل الصيف، حيث يتم رش المبيد الكيميائي على شكل بخار بالمنازل والسكنات الخاصة.