العاصمة: 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 507 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 31972 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1239 حالة وفاة.

بينما تماثلت 482 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 21901حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 57 شخصا بالعناية المركزة.

وسجلت 18 ولاية أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في 24 ساعة تتصدرها العاصمة متبوعة ببسكرة وهي كالتالي:

الجزائر: +79

بسكرة: +57

وهران: + 49

بجاية: +48

البليدة: +25

عين تموشنت: +23

البويرة: + 20

المسيلة: + 18

أدرار: + 18

سطيف: +17

تلمسان: + 16

أم البواقي: +15

تيبازة: +14

مستغانم: +13

المدية: + 11

الأغواط: +11

تبسة: +11

جيجل: + 10