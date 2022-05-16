العاصمة: 80 بالمائة من السكان سيزوّدون يوميا بالمياه الشروب الصيف القادم

كشف أمين حمدان، نائب المدير العام لشركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” المكلّف بالخدمة العمومية. أن مصالح سيال ستعمل على توفير المياه الصالحة للشرب يوميا لـ 80 بالمائة من سكان الجزائر العاصمة خلال الصائفة القادمة.

وأضاف حمدان في تصريح للقناة الأولى، أن هذا الإجراء جاء بفضل الخطة التي إعتمدتها. للإسراع في إطلاق محطات تحلية مياه البحر على مستوى الجزائر العاصمة.

وأشار في ذات السياق، إلى أنه في إطار السياسة المعتمدة من قبل السلطات العليا في البلاد. من خلال تنويع الموارد المائية وتأمين الإنتاج بالإعتماد بشكل أكبر على محطات تحلية مياه البحر مكن شركة “سيال” من تحسين برنامج التوزيع”.

وأضاف حمدان، أن “هذه السياسة سمحت برفع طاقة الإنتاج من 750 ألف متر معكب إلى 920 ألف متر معكب يوميا” بالعاصمة. وأنه “بحلول الصائفة القادمة طاقة الإنتاج سترتفع إلى حوالي 970 ألف متر مكعب يوميا”.

كما أشار إلى أن هذا الارتفاع من المنتوج سيمكن شركة سيال من تموين 80 بالمائة من سكان العاصمة يوميا بهذه المادة الحيوية”.

للإشارة، فإن الجزائر تحصي حاليا 14 محطة مستغلة لتحلية مياه البحر لتأمين إنتاج الموارد المائية. على أن ترتفع إلى 19 محطة عند دخول المشاريع المبرمجة حيز الاستغلال ابتداءا من سنة 2024. في إنتظار ان تتعزز الحظيرة بـ 6 محطات أخرى كبرنامج ثاني. مما سيقلص بشكل كبير نسبة الاعتماد على مياه السدود والمياه الجوفية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور