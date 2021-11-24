العاصمة: الأمطار تتسبب في تشكل حفرتين وسط الطريق بالشراڨة

شهدت بلدية الشراقة غرب العاصمة سقوط جزء من الطريق ما تسبب في ظهور حفرتين وسط الطريق الامر الذيصعب حركة سير المركبات بالمنطقة. وحسب مصالح المقاطعة الادراية للشراڨة تم تسجيل حفرتين على مستوى الطريق الاجتنابي بين قيادة القوات الجوية وقيادة الدرك الوطني المؤدي إلى حي عين القلعة سابقا ببلدية الشراڨة.

وعلى إثر ذلك تنقل الوالى المنتدب للشراڨة صبيحة اليوم الاربعاء رفقة الأمينة العامة لبلدية الشراقة لمعاينة الطريق وإسداء تعليمات من أجل إعادة تهيئته. كما أمر الوالي المنتدب بتقييم الأضرار الناتجة عن هذا الحادث واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإعادة إصلاح وتأمين الطريق في أقرب الآجال.

هذا كانت بعين المكان كل من مصالح القسم الفرعي للري للشراقة. بالإضافة إلى مصالح الديوان الوطني للتطهير وحدة الاشغال والترميم لباب الزوار-الجزائر ONA.

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تداول رواد منصانت التواصل الإجتماعي صور لسيارة سياحية سقطت بأحد الحفر الواقعة بمنطقة زرالدة بولاية الجزائر. وكانت الامطار المتساقطة في الأيام الاخيرة سببا في ظهور الحفرة، وكذا كشف عيوب الطرقات الجزائرية.

ونقلا عن أحد الصفحات المتخصصة في رصد أحوال الطرقات وحركة المرور فإن الصور المتداولة بالقرية الفلاحية طريق حي 1000 مسكن. اين سقطت سيارة داخل حفرة مسببة في خسائر علة مستوى المركبة دون تسجيل إصابات في الاشخاص. كما ان الحادثة أحدثت هلعا وسط المارة سكان المنطقة.

هذا وكانت منذ أيام قليلة إعادة تهيئة حفرة كبيرة على مستوى الطريق الوطني ببئر خادم بعد إنقجار قنوات الصرف الصحي. حيث تتطلبت الأشعال إلى غلق الطريق لمدة أسبوع لإصلاح القنوات وإعادة ترميم الطريق وفتحه أمام مستعملي المركبات.

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