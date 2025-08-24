العاصمة.. الإطاحة بعصابة أحياء متورطة في شجار ببلوزداد

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية 7 أشخاص بينهم مسبوقين قضائيا ينشطون ضمن عصابة أحياء.

العصابة كانت تنشط في أوساط سكان حي بلكور نصيرة نونو و حي العربي تبسي بالعاصمة.

كما تم خلال عملية التوقيف ضبط أسلحة بيضاء بمختلف الأصناف.

وحسب بيان المصالح ذاتها القضية إنطلقت بعد تلقي ذات المصالح لبلاغات مفادها إندلاع شجار بالأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص على مستوى حي بلكور نصيرة نونو وحي العربي تبسي بالعاصمة. بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو يوثق الحادثة من طرف مصالحنا المختصة.

وعلى الفور تنقلت عناصر الفرقة إلى عين المكان، أين تم توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم منبينهم 4 نساء

العملية مكنت من ضبط وحجز 5 أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام ، محلول مخدر بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفقا لملف إجراءات جزائية.