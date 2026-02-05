العاصمة.. حريق شقة قرب ثانوية الإدريسي بسيدي امحمد

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر من أجل حريق شقة بالقرب من ثانوية الإدريسي، ببلدية الجزائر الوسطى، دائرة سيدي أمحمد.

وأفادت المصالح ذاتها بأنها تدخلت على الساعة 17:02 من أجل إخماد حريق شقة بالطابق السابع لعمارة تتكون من (ط أ+07).

الحادث وقع أمام ثانوية الإدريسي، على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر.

العملية سخّرت لها الحماية المدنية 4 شاحنات إطفاء، شاحنة سلم ميكانيكي، وسيارة إسعاف.