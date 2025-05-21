العاصمة.. حريق محل لتخزين الأجهزة الكهرومنزلية بالحميز

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق شبّ في محل لتخزين الأجهزة الكهرومنزلية، ببلدية ودائرة الدار البيضاء ولاية الجزائر.

وحسب بيانٍ للحماية المدنية، تدخلت على الساعة 14:06، من أجل إخماد حريق محل بالطابق الأرضي لبناية متكونة من ط+2، بالمكان المسمى حي البرتقال الحميز.

وأكدت المصالح ذاتها أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي السكنات والمحلات المجاورة.

كما سجلت إصابة شخص بضيق في التنفس جراء الدخان، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

للإشارة، العملية تم تسخير لها شاحنات إطفاء، وسيارة إسعاف.