العاصمة.. مسبوقون قضائياً يقتحمون حظيرة جارتهم لسرقة كباش المصارعة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الاثنين، تسليط عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً. وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، في حق المتهم الموقوف “س.أيوب” مسبوق قضائيا. لمتابعته في ملف الحال بسرقة مواشٍ (كباش مصارعة، يصل سعرها في السوق الوطنية 100 مليون سنتيم للكبش الواحد”. من حظيرة تعود لجارته العجوز المسماة “ع.الله دلال”.

كما تمت، في القضية نفسها، متابعة 4 متهمين آخرين لا يزالون في حالة فرار، من بينهم شقيق المتهم الموقوف المدعو “س، يوسف”. حيث التمس في حقهم الوكيل تسليط العقوبة نفسها مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدهم.

وفي الجلسة، تبيّن أن الضحية تعرضت لسرقة كبشي (2) مصارعة. من طرف المتهم الموقوف “س.أيوب” وبقية المتهمين الفارين من أبناء الحي. تزامناً ووجود ابن الضحية في مركز الشرطة للتحقيق معه في ملف جزائي.

واستعمل المتهمون مركبة تعود للمتهم الفار “يوسف”، لنقل المواشي ووضعها في مسكن المتهم “أيوب”.

وعلى إثر تفطن الضحية لسرقة كباشها التي كانت تربيها منذ قرابة 3 سنوات. بعدما رأت ابنتها المتهمين وهم يكسرون باب الحظيرة ويخرجون الكباش منها. توجهت إلى مركز الأمن للتبليغ عنهم، في وقت رفض فيه جيرانها المتهمون إرجاع المسروقات.

وفي الجلسة أنكر المتهم “س.أيوب” واقعة سرقة كباش الضحية نكراناً قاطعاً، رغم تأكيد الضحية للمحكمة على ضلوعه في القضية برفقة شقيقه الفار “يوسف” وآخرين. حيث صرح المتهم بأنه كان موجوداً في منطقة “أزفون”.

وطالبت الضحية العجوز، برفقة ابنها الموقوف في قضية أخرى، بقبول تأسسهما كأطراف مدنية وتعويضها ثمن الكبشين 300 ألف دج.