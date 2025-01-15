العاصمة.. إصابة شخصين في حريق شقة بحي الموز

أصيب، مساء اليوم الأربعاء، شخصين اثنين، في حريق اندلع داخل شقة بحي الموز بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الخامس لعمارة تتكون من (ط أ+ 6) بحي الموز. ببلدية المحمدية، دائرة الدار البيضاء.

وقد تمت السيطرة على الحريق وإخماده كلياً من قبل مصالح الحماية المدنية، فيما سخّرت لهذا التدخل 5 شاحنات إطفاء، وسيارة إسعاف.

وخلّف الحريق مصابَين اثنين ( أحدهما أصيب بحروق من الدرجة الثانية وامرأة في حالة صدمة). تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.