العاصمة.. إصابة خمسيني في حادث انهيار أرضي داخل محل تجاري بباب الوادي

تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، على الساعة 16سا 56د، إثر حادث انهيار ناتج عن تصدع أرضي داخل محل تجاري بولاية الجزائر.

وأوضح بيان للمصالح ذاتها، بأن الحادث تمثل في تصدع أرضي بعمق حوالي 15 متراً، مع تشكل حفرة مساحتها 3 أمتار مربعة.

وذلك على مستوى عمارة سكنية تتكون من (طابق أرضي + 6 طوابق)، تقع بشارع طالب عبد الرحمن، ببلدية ودائرة باب الوادي.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص، من جنس ذكر يبلغ، من العمر 52 سنة، تم إسعافه بعين المكان قبل نقله إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.