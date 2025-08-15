العاصمة.. ارتفاع حصيلة فاجعة سقوط حافلة لنقل المسافرين من أعلى جسر إلى واد الحراش

ارتفعت حصيلة حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين من أعلى جسر إلى واد الحراش بالمحمدية في العاصمة إلى 18 قتيلا و13 جريحا.

وحسب المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية، الرائد نسيم برناوي. تم انتشال جثامين 18 شخصا، فيما أصيب 13 آخرون بواد الحراش بالمحمدية.

وتدخلت المصالح ذاتها على الساعة 17:45 من أجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من جسر في مجرى الواد بالمحمدية اتجاه الهواء الجميل بلدية ودائرة الحراش.

وحسب حصيلة المصالح ذاتها، أسفر الحادث عن وفاة 18 شخصا وإصابة 13 آخرين بجروح مختلفة. منهم 2 في حالة حرجة.

وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة ذاتها.

العملية تم تسخير لها 25 سيارة إسعاف، 16 غطاسا، و4 زوارق نصف مطاطية.