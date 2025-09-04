العاصمة.. الإطاحة بشبكة دولية مختصة في النصب والاحتيال عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي في الرغاية 

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرغاية من الإطاحة بشبكة دولية خطيرة مختصة في النصب والاحتيال وتزوير العملة الأجنبية والاستيلاء على ممتلكات المواطنين بطرق احتيالية.

العملية تمت بعد تلقي الفرقة العديد من الشكاوى من طرف مواطنين وقعوا ضحايا هذه الشبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بعد استدراجهم وسلبهم ممتلكاتهم، وخاصة المعدن النفيس “الذهب”.

الشبكة كانت توهم ضحاياها بعمليات استثمارية وصفقات مالية وهمية متعلقة بالبيع والشراء مقابل تسليمهم عملة أجنبية مزورة.

وعلى إثر ذلك، تم تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف التحريات مع استغلال أرقام الهواتف المستعملة في عمليات النصب. حيث تم وضع خطة أمنية محكمة وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي.

وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص، من بينهم امرأة مع حجز مبلغ مالي مزور بقيمة 21.800 دولار، وكمية من الذهب.

كما تم حجز صناديق فولاذية بها مواد كميائية وأوراق لاستخدامها في عمليات التزوير. ومركبة تستعمل في النشاط الإجرامي.

كما كشفت التحقيقات أن عائدات النشاط الإجرامي تحوّل إلى خارج البلاد بطرق سرية.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيُقَدّم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.