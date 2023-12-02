 العاصمة: الإطاحة بشبكة لترويج المهلوسات وحجز أزيد من 4500 حبة صاروخ بالرويبة

أطاحت مصالح أمن الرويبة، بشبكة إجرامية منظمة تتاجر في المؤثرات العقلية مكونة من 8 أفراد بينهم 2 مسبوقين قضائياً.

القضية الحال، جاءت إثر استغلال معلومة مفادها قيام أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء بالرويبة.

وعلى إثر ذلك باشرت ذات الفرقة التحريات، التي أسفرت إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه متلبسا. وبحوزته كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وبعد التحقيق معه تم التوصل لباقي أفراد الشبكة الإجرامية البالغ عددهم 7 أشخاص.

ليتم وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليمياً، تم تنفيذ اذون بالتفتيش لمساكنهم، أين تم ضبط وحجز 4509 قرص مؤثر عقلي، 1.18 غرام من الكوكايين. وكذا إلى مبلغ مالي قدر بـ 477 ألف دينار من عائدات الترويج. بالإضافة إلى 3 مركبات سياحية تستعمل في نقل السموم.

و تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية جناية الحيازة، التخزين، النقل، المتاجرة، بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، في إطار شبكة إجرامية منظمة، حيازة المخدرات الصلبة “كوكايين”، من أجل الاستهلاك الشخصي.